Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrraddiebe wurde beobachtet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Bahnhof, Hindenburgstraße; Tatzeit: 10.05.2023, ca. 22.00 Uhr;

Dreist verhielten sich Fahrraddiebe am Mittwochabend gegenüber Zeugen, indem sie diese auslachten und ihre Tat ungerührt fortsetzten. Die vier jugendlichen Zeugen waren durch ein Knacken auf die beiden Fahrraddiebe aufmerksam geworden. Diese hatten sich im Bereich der Fahrradständer am Bocholter Bahnhof an einem schwarzen Damenrad zu schaffen gemacht und sich damit entfernt.

Als einer der Jugendlichen feststellte, dass offenbar auch sein Fahrrad gestohlen worden war, quittierten die Täter dies mit einem Lachen. Einer der Täter ist ca. 50 Jahre alt, hat eine Glatze und einen Bart. Eine Beschreibung des zweiten Täters liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell