POL-DN: 19-jähriger Pkw-Fahrer prallt gegen Telefonmast

Düren (ots)

Aus unbekannter Ursache kam ein 19-Jähriger gestern auf der Schevenhüttener Straße von der Fahrbahn ab. Er blieb unverletzt, sein Beifahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 20:55 Uhr war der 19-jährige Stolberger mit seinem 20 Jahre alten Beifahrer aus Stolberg auf der Schevenhüttener Straße aus Fahrtrichtung Schevenhütte in Richtung Düren unterwegs. In einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und landete nach der Kollision mit einem Telefonmast in einem angrenzenden Feld. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Telefonmast aus der Verankerung gerissen und kippte um. Dabei riss er einen weiteren Mast mit sich.

Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt, sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro.

