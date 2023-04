Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Osterferien für Schnupperpraktikum genutzt

Kaiserslautern (ots)

Während andere in den Ferien lieber faulenzen, haben zehn Schülerinnen und Schüler in den Osterferien ein Schnupperpraktikum bei der Polizei gemacht. In der Woche vor Ostern konnten sie beim Polizeipräsidium Westpfalz hinter die Kulissen schauen, sich in den verschiedenen Abteilungen einen eigenen Eindruck verschaffen und erhielten viel "Input", was den Polizeiberuf allgemein, das Auswahlverfahren und das Studium betrifft.

Die Gruppe war mit zwei Mädchen und acht Jungs (darunter ein volljähriger "junger Mann") aus Gymnasium, Integrierter Gesamtschule und Realschule Plus bunt gemischt. Einer hat das Abitur schon in der Tasche, die anderen haben ihren Abschluss noch vor sich und wollten sich einfach frühzeitig um ihre berufliche Zukunft kümmern und mal "testen", ob ihnen der Polizeiberuf liegen könnte.

Dazu gab's natürlich einerseits viel Theorie, aber andererseits auch Praxisbeispiele aus dem polizeilichen Alltag: die Durchführung einer Personenkontrolle, das Suchen und Sichern von hinterlassenen Fingerspuren und natürlich das "Probesitzen" im Funkstreifenwagen. Auch die etliche Kilo schwere Schutzausrüstung, die bei gefährlichen Einsätzen angelegt wird, konnte mal probeweise angelegt werden. Darüber hinaus konnten die Praktikanten beim Schießtraining ebenso zuschauen wie bei einem Vorführtraining mit den beiden Diensthunden Coco und Rav. Besuche auf dem Polizeicampus Hahn sowie beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik, Technik am Standort Enkenbach-Alsenborn rundeten das Programm der Schnupperwoche ab.

Das "Feedback" der Gruppe fiel positiv aus - und vielleicht entscheidet sich der Eine oder die Andere ja für die Polizei-Ausbildung. Dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen!

Wer auch an einem Praktikum interessiert ist, oder sich online informieren will, findet alles Wissenswerte auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Eine weitere Gelegenheit, ein bisschen Polizeiluft zu schnuppern und sich über einen "verdächtig guten Job" zu informieren, ist beispielsweise der Girls' Day 2023 am 27. April. Daran beteiligen sich mehrere Dienststellen des Polizeipräsidiums Westpfalz. Bei der Polizeiinspektion Kusel sind noch ein paar Plätze frei. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://s.rlp.de/pyavb

