POL-WAF: Oelde. Ladendiebin verletzte Zeugin

Am Montag, 16.1.2022 beobachteten Zeugen gegen 18.05 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Discounter an der Lange Straße in Oelde. Nachdem die Tatverdächtige das Geschäft verlassen hatte, sprachen die beiden die Oelderin an. Diese erklärte sich bereit, zurück in den Markt zu gehen. Während der Wartezeit auf die Polizei attackierte die 37-Jährige die 23-jährige Zeugin aus Salzgitter mittels Schläge und indem sie ihr an den Haaren riss. Des Weiteren beleidigte die Oelderin mehrfach die Zeugen, die Einsatzkräfte sowie weitere Personen. Die Polizisten fesselten die alkoholisierte, aggressive Frau und nahmen sie für mehrere Stunden in Gewahrsam. Durch die Attacke der Oelderin wurde die 23-jährige Zeugin leicht verletzt. Ebenso erlitt ein Polizist bei dem Einsatz eine leichte Verletzung. Gegen die 37-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

