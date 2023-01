Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.1.2022, 20.25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Ennigerloher Straße in Neubeckum, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 21-jähriger Beckumer befand sich mit seinem Auto auf dem Gelände einer Tankstelle und fuhr auf die Ennigerloher Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 22-jährigen Neubeckumerin, die auf der Ennigerloher Straße in Richtung Neubeckum unterwegs war. Die junge Frau konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Fahrerseite des Fahrzeugs des Beckumers. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte 22-Jährige und den schwer verletzten 21-Jährigen in Krankenhäuser. Das Auto der Neubeckumerin wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell