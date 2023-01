Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Montag, 16.1.2023, 6.50 Uhr an einem Verkehrsunfall beteiligt war, der sich an der Einmündung Gallitzinstraße/Dr.-Rau-Allee in Warendorf ereignet hat. Der Unbekannte befuhr mit seinem grauen Pkw, ähnlich einem Kombi, die Gallitzinstraße und bog nach links auf die Dr.-Rau-Allee ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrrad einer 48-Jährigen, die die Dr.-Rau-Allee in Richtung Dreibrückenstraße befuhr. Die Warendorferin stürzte und verletzte sich leicht. Die Verletzung stellte sie erst später fest. In dem Gespräch mit dem etwa 75 bis 80 Jahre alten Autofahrer hatte sie angegeben, dass alles in Ordnung sei. Der etwa 1,74 Meter große, hagere Fahrer des Pkws wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

