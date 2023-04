Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Firmengebäude in Siegelbach

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich ein gekipptes Fenster hat Einbrechern in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Siegelbach geholfen, in ein Firmengebäude einzudringen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.20 Uhr, gewaltsam Zugang zu Werkstatt- und Büroräumen in der Straße "Sauerwiesen". Sie hebelten mehrere Türen auf und richteten Sachschaden an. Außerdem knackten sie auf dem Außenareal abgestellte Lkw.

Gestohlen wurden ersten Überprüfungen zufolge Werkzeuge und Geräte. Auch an einem Tresor machten sich die Eindringlinge zu schaffen und stahlen daraus mehrere Geldkassetten und Dokumente. Teile der Beute wurden später bei den Ermittlungen in der Umgebung wieder gefunden. Verschwunden bleiben Bargeld und eine Spitzhacke. Der Schaden summiert sich auf einen insgesamt fünfstelligen Euro-Betrag.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell