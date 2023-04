Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unvermittelt zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag in der Orchesterstraße unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 14:50 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 35-jährigen Opfers war er zu Fuß unterwegs, als ihm ein unbekannter Mann entgegen kam und ihm ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht schlug. Danach verschwand der Unbekannte in Richtung Innenstadt. Der 35-Jährige erlitt eine Rötung an der Wange. Er beschrieb den Mann als circa 20 Jahre alt, mit längeren hellbraunen Haaren. Er war ungefähr 1,75 Meter groß und trug eine graue Jogginghose und ein schwarzes Oberteil. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |elz

