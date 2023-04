Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehört das Fahrrad?

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen einer Haftbefehlsvollstreckung haben Beamte der Polizeiinspektion 1 am Mittwochmittag ein Fahrrad sichergestellt. Das hochwertige Mountainbike der Marke Bergamont befand sich in der Wohnung der gesuchten 33-Jährigen. Sie gab an, dass sie das Fahrrad geschenkt bekam mit dem Hinweis, sich nicht von der Polizei oder dem Besitzer erwischen zu lassen. Da die Rahmennummer nicht ausgeschrieben ist, konnte der rechtmäßige Eigentümer bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei fragt deshalb: Wo wird das Mountainbike mit dem weiß-schwarzen Rahmen vermisst? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2150. |elz

