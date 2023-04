POL-PPWP: Auto aufs Dach gelegt

Kaiserslautern (ots) - Auf einem Parkplatz in der Glockenstraße ist am Dienstagnachmittag ein Mercedes Benz beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369-2250. Der betroffene Fahrzeughalter gab zu Protokoll, dass er seinen Pkw gegen 12 Uhr in einem frei zugänglichen Hinterhof eines Restaurants abgestellt hatte und sich in den folgenden zwei Stunden in der Gaststätte ...

mehr