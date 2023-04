Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweiter Diebstahl innerhalb weniger Tage

Kaiserslautern (ots)

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben unbekannte Täter an einer Autowaschanlage in der Pariser Straße einen Münzautomaten geknackt. Nachdem zuletzt am Wochenende drei Automaten aufgebrochen wurden (wir berichteten: https://s.rlp.de/fUtmO), machten sich am Montag erneut Diebe an den Geräten zu schaffen - diesmal wurden insgesamt fünf gewaltsam geöffnet.

Entdeckt wurde der Diebstahl am Morgen kurz nach 8 Uhr. Die genaue Tatzeit ist unklar. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

