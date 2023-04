POL-PPWP: Vorsicht vor Internetbekanntschaften

B48-Trippstadt (ots) - Auf der B48 in Höhe der Abfahrt zur L503 ist am Montagnachmittag eine Motorradfahrerin gestürzt. Die 39-Jährige war von Johanniskreuz kommend in Richtung Stüterhof unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Krad verlor und dabei die Leitplanke berührte. Um nicht mit dem entgegenkommenden Lkw zu kollidieren, ließ sie sich fallen. Dabei zog die Frau sich Verletzungen an Schulter und Bein zu. Die ...

mehr