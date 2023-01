Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall Personenschaden Lorscher Weg/ L3111

Viernheim (ots)

Am Samstag den 07.01.2023 um 14:55 Uhr wurde durch unbeteiligten Zeugen ein Verkehrsunfall auf dem Lorscher Weg in Richtung Viernheim auf Höhe des Kletterwaldes Viernheim gemeldet. Laut den Zeugenaussagen sei das aus Richtung Lampertheim über die L3111 kommende Fahrzeug bereits über eine längere Strecke Schlangenlinien gefahren. Als dieses auf den Lorscher Weg in Richtung Viernheim abbog überfuhr das Fahrzeug ein Stoppschild und fuhr im weiterem Verlauf des Lorscher Wegs mehrfach nach rechts in den Grünstreifen. Im bereich des Kletterwaldes Viernheim fuhr das Fahrzeug nach rechts gegen einen Baum. Die 34-Jährige Fahrerin aus Lampertheim sowie ihr 35- Jähriger Beifahrer aus Mannheim konnten aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurden aufgrund des Unfallherganges leicht verletzt in ein Klinikum nach Mannheim verbracht. Aufgrund von mehreren Hinweisen stand die Fahrerin in Verdacht unter Einfluss von Alkohol das Fahrzeug geführt zu haben. Ein positiver Atemalkoholtest bestätigte die Hinweise, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Lorscher Weg war aufgrund der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt.

