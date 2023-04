POL-PPWP: Männer schlagen sich gegenseitig

Kaiserslautern (ots) - Einen vierstelligen Schaden haben Einbrecher in der Nacht zu Montag in der Mainzer Straße angerichtet. Beute machten sie allerdings nicht. Die Unbekannten waren wohl auf Bargeld aus und versuchten zwischen 1 und 6 Uhr, am Drive-In-Schalter eines Fast-Food-Restaurants eine Scheibe aufzuhebeln. An dem Schiebefenster entstanden Spannungsrisse; es gelang den Tätern aber nicht, es zu öffnen. Sie zogen ...

