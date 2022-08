POL-HRO: Fahren.Ankommen.LEBEN - Doppelmonat August: Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer vor Schulen

Rostock (ots) - Am heutigen Montagnachmittag, 08.08.2022, ereignete sich in Rostock ein Verkehrsunfall bei dem durch eine Vollbremsung eines Linienbusses fünf Insassen verletzt wurden. Gegen 17:15 Uhr wollte der Busfahrer am Mühlendamm, Haltepunkt Flussbad, in Fahrtrichtung Innenstadt in den fließenden Verkehr einfahren. Aufgrund des plötzlich stockenden Verkehrs musste der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten. In ...

