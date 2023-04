Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kratzer verursacht und Zettel hinterlassen

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Parkplatz in der Glockenstraße ist am Dienstagnachmittag ein Mercedes Benz beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369-2250.

Der betroffene Fahrzeughalter gab zu Protokoll, dass er seinen Pkw gegen 12 Uhr in einem frei zugänglichen Hinterhof eines Restaurants abgestellt hatte und sich in den folgenden zwei Stunden in der Gaststätte aufhielt. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, entdeckte er einen frischen Kratzer im Lack an der vorderen Tür auf der Beifahrerseite.

An der Windschutzscheibe hing ein Zettel, auf dem handgeschrieben stand: "Sorry für den Kratzer." Zu erkennen gab sich der Verursacher allerdings nicht. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell