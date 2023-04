Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeche geprellt

Hermersberg (VG Waldfischbach-Burgalben) (ots)

Gegen einen "Zechpreller" ermittelt die Polizei seit Mittwochabend. Der 18-Jährige war mit einem Bekannten in Kaiserslautern in ein Taxi gestiegen. Zunächst ließ sich der Bekannte zu einer Adresse im Stadtgebiet fahren. Im Anschluss wurde der 18-Jährige nach Hermersberg gebracht. Am Wunschort angekommen, gab der junge Mann an, bei der Bank Geld zu holen, um die Taxirechnung zu begleichen. Als er aus der Bank zurückkam, rannte er vor dem Taxi weg. Der Taxifahrer hatte als Pfand noch ein Bild des Personalausweises des 18-Jährigen gemacht. Er verständigte die Polizei und übergab die Daten an die Beamten. Auf den 18-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Betrugs zu. |elz

