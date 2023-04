Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Transporter und Absperrgitter beschädigt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Vier unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen in der Ludwig-Waldschmidt-Straße einen VW Transporter und ein Absperrgitter beschädigt. Ein Zeuge rief gegen 1:50 Uhr die Polizei. Er hatte gerade zwei Männer und zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie zunächst an dem geparkten Transporter die Motorhaube öffneten. Dadurch sei ein Teil der Abdeckung beschädigt worden. Danach sollen die Vier ein Zaunelement an einem Baumarkt beschädigt haben. Die Ware dahinter wurde nicht angegangen. Eine nähere Beschreibung der Gruppe konnte der Zeuge nicht abgeben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell