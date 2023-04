POL-PPWP: Tür aufgehebelt, nix gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Vermutlich ein gekipptes Fenster hat Einbrechern in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Siegelbach geholfen, in ein Firmengebäude einzudringen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.20 Uhr, gewaltsam Zugang zu Werkstatt- und Büroräumen in der Straße "Sauerwiesen". Sie hebelten mehrere Türen auf und richteten Sachschaden an. Außerdem knackten sie ...

