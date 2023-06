Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Kind aus verschlossenen Fahrzeug gerettet

Freiburg (ots)

Bei sommerlichen Temperaturen wurde am Sonntag, 25.06.2023 gegen 17.30 Uhr ein Kind in einem verschlossenen Auto in der Eschbacher Straße gemeldet. Die Polizei kam vor Ort und es stellte sich heraus, dass sich beide Fahrzeugschlüssel im Inneren des Fahrzeuges befanden und sich dieses eigenständig verriegelte. Die Pkw-Scheibe wurde von den Beamten mit der dienstlichen Taschenlampe eingeschlagen. Das 3-jährige Kind konnte unversehrt aus dem Fahrzeug geholt und den Eltern übergeben werden.

