POL-LWL: Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall auf der B 104

Ludwigslust (ots) - In Ludwigslust soll ein psychisch auffälliger Mann am Dienstagnachmittag und am Mittwochmorgen in drei bekannt gewordenen Fällen Frauen auf offener Straße bedrängt und sie teilweise unsittlich berührt haben. Die Vorfälle ereigneten sich im Bereich des Schlossparks sowie im Bereich des Alexandrinenplatzes. Zudem soll der Mann in der ...

mehr