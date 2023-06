Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW überschlug sich auf BAB 14 - Fahrer leicht verletzt

Ludwigslust/ Stolpe (ots)

Auf der BAB 14 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und Ludwigslust hat sich am Mittwochmorgen ein 21-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich anschließend im angrenzenden Graben mit dem Fahrzeug mehrfach überschlagen. In weiterer Folge kam der PKW an einem Wildschutzzaun zum Stehen. Das 21-jährige Unfallopfer erlitt unter anderem eine Kopfverletzung und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Zu einer Sperrung der BAB 14 kam es nicht.

