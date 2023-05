Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 21-Jähriger mit Fahrrad und Verkehrsschild angegriffen - Polizei stellt drei Tatverdächtige

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 21-Jähriger in der Nacht auf Sonntag auf dem Schlossvorplatz von drei Männern angegriffen und leicht verletzt wurde, nahm die Polizei kurz darauf drei Tatverdächtige fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen saß der 21-Jährige gegen 01:40 Uhr gemeinsam mit seiner 20-jährigen Partnerin auf einer Bank auf dem Schlossvorplatz, als er unvermittelt von drei ihm unbekannten Männern angesprochen wurde. Kurz darauf schlugen zwei der Täter offenbar unvermittelt mit der Faust auf den 21-Jährigen ein. Daraufhin flüchtete der Geschädigte zunächst in die Kreuzstraße. Dort nahm einer der Angreifer ein abgestelltes Fahrrad an sich und warf es in Richtung des 21-Jährigen. Dieser konnte jedoch ausweichen und rannte in Richtung Zirkel davon, wo er dann allerdings auf einen der Mittäter traf. Beim Erkennen des Geschädigten riss der Mann ein mobiles Verkehrsschild aus der Verankerung und versuchte damit auf den 21-Jährigen einzuschlagen. Nachdem das Tatopfer auch diesem Angriff ausweichen konnte, ergriff das Trio auf dem Zirkel zu Fuß die Flucht in Richtung Westen.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreifen stellten wenig später nahe der Kreuzung Zirkel / Lammstraße drei Tatverdächtige im Alter von 15, 29 und 31 Jahren. Die beiden offenbar alkoholisierten Erwachsenen wurden schließlich nach der Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Der 15-Jährige wurde an seine Angehörigen überstellt.

Die Ermittlungen dauern an.

