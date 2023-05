Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Nachtragsmeldung zu "Zwei Tote beim Absturz eines Kleinflugzeuges

Karlsruhe (ots)

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung zu der Absturzursache des Kleinflugzeuges am Sonntagabend dauern an. Am Montagnachmittag soll das Ultraleichtflugzeug aus dem schwer zugänglichen Uferbereich des Baggersee Rohr geborgen werden.

Das mit zwei Männern aus Karlsruhe besetzte Flugzeug war am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr am Flugplatz Rheinstetten-Forchheim gestartet und hätte gegen 20.30 Uhr dort wieder landen sollen.

Zeugen die das Flugzeug am Sonntagabend in den Bereichen Linkenheim-Hochstetten sowie des Baggersee Rohrköpfle gesehen haben werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

