POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Jugendliche versuchen Radfahrer auszurauben - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei insgesamt drei Einbrüche im Karlsruher Stadtgebiet. Die Diebe verursachten hierdurch einen Diebstahlsschaden im fünfstelligen Eurobereich. Nach derzeitigem Kenntnisstad drangen unbekannte Täter zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Freitag 08:30 Uhr in eine Schreinerei in der Karlsruher Weststadt ein. ...

mehr