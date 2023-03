LPI-G: Graffiti an Hauswand gesprüht

Gera (ots) - Eine 1100 Liter Mülltonne setzten bislang Unbekannte am 06.03.2023 gegen 13:00 Uhr in der Bert-Brecht-Straße in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, die Mülltonne wurde dennoch vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden, glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Geraer Polizei (0365/ 829-0) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

