Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bus kollidiert mit PKW - vier Schwerverletzte - #polsiwi

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (17.02.2023) sind in Kaan-Marienborn vier Personen schwer verletzt worden.

Der Bus war gegen 20:20 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs in Richtung Feuersbach, als er kurz vor der Kreuzung Breitenbacher Straße/Hauptstraße nach links in eine Busbucht abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang übersah der 36-jährige Fahrer den entgegenkommenden PKW eines 26-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem alle vier Insassen des PKW schwer verletzt wurden. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt ca. 25 Personen. Sie erlitten keine Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell