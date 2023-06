Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ermittlungen nach schwerem Verkehrsunfall auf BAB 24 dauern an

Suckow/ Stolpe (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 24 bei Suckow, bei dem am Montagnachmittag ein 56-jähriger Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde (wir informierten), dauern die Ermittlungen der Polizei zur Klärung der genauen Unfallursache weiterhin an. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 56-jährige Kradfahrer mit seiner Maschine gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Container geprallt, der von einem im Gegenverkehr befindlichen LKW gefallen war. Ein zweiter gleichaltriger Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Zwischenzeitlich hat die Polizei wegen des Anfangsverdachts einer Straftat gegen den 25-jährigen polnischen LKW-Fahrer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Die Polizei schließt nach bisherigen Erkenntnissen Sekundenschlaf als Unfallursache nicht aus. Der LKW war in einer Baustelle gegen einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei geprallt, worauf sich zwei Container von der Ladefläche lösten. Einer der Container schleuderte dann über die Mittelschutzplanke und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Die BAB 24 war im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge bis ca. 21 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden wurde zunächst auf ca. 90.000 Euro geschätzt.

