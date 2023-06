Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW durch Feuer komplett zerstört

Dersenow (ots)

Auf der B 5 bei Dersenow ist am Montagmittag ein PKW in Brand geraten. Das Fahrzeug wurde durch den Brand völlig zerstört. Die Flammen griffen in weiterer Folge auf einzelne Bäume eines angrenzenden Waldgebietes über. Die eintreffende Feuerwehr konnte anschließend ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern. Der 63-jährige Fahrer hatte sich zuvor noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Er blieb unverletzt. Im Zuge der Löschmaßnahmen musste die B 5 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

