Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizeieinsatz an Förderschule - Motiv war vermutlich Streit mit Hausmeister (Ergänzungsmeldung)

Ludwigslust (ots)

Nach dem Vorfall am Montagvormittag an einer Ludwigsluster Förderschule, bei dem ein Jugendlicher mit einem Beil am Zaun des Schulhofes hantiert haben soll (wir informierten), dauern die Ermittlungen der Polizei weiterhin an. Das Motiv der Tat könnte ersten Erkenntnissen zufolge ein vorangegangener Streit mit dem Hausmeister der Schule am Montagmorgen gewesen sein. Der Tatverdächtige soll später mit einem Beil zurückgekehrt sein. Vor dem Zaun der Schule soll er dann lautstark umhergebrüllt und auf sich aufmerksam gemacht haben. Anschließend soll der Verdächtige mit dem Beil mehrfach gegen den Zaun geschlagen haben. Kurz darauf flüchtete der Tatverdächtige. Die Polizei hat wenige Minuten später einen 17-jährigen Tatverdächtigen im Umfeld des Tatortes festgestellt. Kurz darauf haben Polizisten das mutmaßlich zur Tat benutzte Beil in einem Gebüsch gegenüber der Schule entdeckt und sichergestellt. Gegen den polizeibekannten Tatverdächtigen, der in der Vergangenheit unter anderem wegen verschiedener Drogendelikte aufgefallen war, ist Anzeige wegen Bedrohung erstattet worden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zudem ist ihm ein Platzverweis für das direkte Umfeld der betreffenden Schule ausgesprochen worden. Unterdessen hat die Polizei bereits das zuständige Jugendamt über diesen Vorfall informiert.

