POL-LWL: Harley-Davidson von Parkplatz gestohlen

Malliß (ots) - Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Malliß haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen eine noch unbekannte Menge Zigaretten gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter zunächst eine Hintertür des an der B 191 zwischen Malliß und Malk Göhren gelegenen Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt. Aus den Regalen am Verkaufstresen stahlen die Einbrecher, bei denen es sich um ...

mehr