Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Zeugenaufruf nach Sturzgeschehen am Bahnhof in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am vergangenen Sonntagabend, den 16.April 2023 kam es im Zeitraum von 19:55 Uhr bis 20:15 Uhr am Bahnhof in Neunkirchen zu einem Sturzgeschehen eines 38-jährigen Iraners. Hierbei zog sich die Person eine schwere Kopfverletzung zu. Aktuell befindet sich der 38-Jährige zur Behandlung seiner Verletzung im Krankenhaus.

Laut Aussagen zweier Ersthelfer, welche keine Augenzeugen des Vorfalls waren, haben sich im Ereigniszeitraum circa 10 Personen am Bahnsteig 25 befunden. Ebenso wurde ein Pärchen beschrieben, welches im dortigen Wetterschutzhaus auf der Bank saß. Die Frau habe auffallend blondes Haar gehabt. Die Zeugen könnten um 20:08 Uhr die RB nach Illingen genutzt haben.

Die Bundespolizei bittet die Zeugen, die Hinweise auf das Sturzgeschehen geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken unter 06826 / 522- 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell