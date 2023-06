Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zigaretten aus Tankstelle an der B 191 gestohlen

Malliß (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Malliß haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen eine noch unbekannte Menge Zigaretten gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter zunächst eine Hintertür des an der B 191 zwischen Malliß und Malk Göhren gelegenen Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt. Aus den Regalen am Verkaufstresen stahlen die Einbrecher, bei denen es sich um drei Maskierte gehandelt haben soll, anschließend zahlreiche Zigarettenschachteln. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte am Sonntagmorgen Spuren am Tatort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Im Bereich der Tankstelle wurde zur Tatzeit ein silberfarbener PKW Audi mit polnischen Kennzeichen gesehen, der sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ludwigslust entfernte. Die Polizei prüft jetzt, ob diese Beobachtung im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl stehen könnte. Die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall. Bereits Ende Januar dieses Jahres kam es in derselben Tankstelle zu einem Einbruch. Auch seinerzeit stahlen die Täter Zigaretten und entkamen unerkannt.

