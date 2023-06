Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer

Matzlow-Garwitz (ots)

In Matzlow (Matzlow-Garwitz) hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer am späten Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Motorradfahrer war aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und mit seinem Krad gegen einen Bordstein gefahren. Dabei stürzte der 18-Jährige mit seiner Maschine und zog sich offenbar eine Beinfraktur zu. An seinem Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell