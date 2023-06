Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brände in Lübtheen und Hagenow - Schaulustige an den Zufahrten zu den Einsatzgebieten werden nicht toleriert

Hagenow/ Lübtheen (ots)

Im Zusammenhang mit den Bränden nahe Lübtheen und Hagenow gewährleistet die Polizei derzeit weiterhin die reibungslose Zufahrt für alle Lösch- und Einsatzfahrzeuge in die Brandgebiete. Vereinzelt wurden am Rande der von den Bränden betroffenen Bereiche bereits Schaulustige festgestellt. Die Polizei appelliert, die Zuwegungen für alle Einsatzfahrzeuge unbedingt freizuhalten und nicht zu blockieren. Zudem ist das Betreten betreffender Waldgebiete aufgrund der Munitionsbelastung und der sich daraus ergebenden Explosionsgefahr in jedem Fall zu unterlassen.

