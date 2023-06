Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Erneut Brände im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust-Parchim (ots)

Am Mittwochabend kam es erneut zu einem Waldbrand in einem Waldstück an der B 321 zwischen Warsow und Pampow. Die eingesetzten Feuerwehren aus der Umgebung konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und vollständig ablöschen. Personen und Wohngebäude waren nicht in Gefahr. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von Selbstentzündung als Brandursache ausgegangen. Während der Löscharbeiten war die B 321 in Fahrtrichtung Hagenow zwischen Pampow und Warsow gesperrt. Insgesamt ist eine Fläche von etwa 500qm verbrannt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

Am Mittwochnachmittag kam es in Alt Krenzlin bei Ludwigslust zu einem Heckenbrand. Hier wollte der Eigentümer eines Wohnhauses trotz anhaltender Dürre und hoher Brandgefahr das Unkraut in seinem Garten abflammen. Offenbar durch Funkenflug geriet dabei ebenfalls eine an das Wohnhaus angrenzende Hecke in Brand. Der Eigentümer konnte das Feuer mit Wasser aus dem Gartenschlauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr begrenzen, so dass das Wohnhaus nicht beschädigt wurde. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Bereits am Mittwochvormittag wurde der Polizei ein Böschungsbrand an der B 104 zwischen Brüel und Sternberg gemeldet. Der Brand konnte durch zufällig am Brandort vorbeikommende Kräfte des THW gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde die etwa 25qm große Fläche anschließend ausgiebig gewässert, um einer erneuten Entzündung durch Glutnester vorzubeugen. Auch hier wird zunächst von Selbstentzündung als Brandursache ausgegangen. Eine Schadenshöhe kann nicht beziffert werden.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit appelliert die Polizei noch einmal zur besonderen Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer.

