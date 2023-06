POL-LWL: Verkehrskontrolle auf der BAB 24 - mehr als jeder Vierte war zu schnell

Ludwigslust-Parchim (ots) - Am Mittwochabend kam es erneut zu einem Waldbrand in einem Waldstück an der B 321 zwischen Warsow und Pampow. Die eingesetzten Feuerwehren aus der Umgebung konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und vollständig ablöschen. Personen und Wohngebäude waren nicht in Gefahr. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von Selbstentzündung als Brandursache ausgegangen. Während der ...

mehr