Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonne an Schule brennt/ Tankbetrug/ Am Friedhof bestohlen

Altena (ots)

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr hat an der Turnhalle am Burggymnasium eine Mülltonne gebrannt. Der Behälter wurde vollständig zerstört. Das Feuer ist von allein ausgegangen. Der Schaden wurde erst später entdeckt.

Am Mittwochnachmittag kurz nach 14.30 Uhr hat ein Unbekannter an einer Tankstelle in der Rahmedstraße getankt und ist dann, ohne zu bezahlen, davongefahren. Der Fahrer des älteren Citroen C5 mit niederländischem Kennzeichen ließ über 60 Liter Diesel in seinen Tank laufen.

Am Mittwoch zwischen 18.15 und 18.25 Uhr wurde am Friedhof im Mühlendorf ein Handy gestohlen. Die Fahrerin hatte an der Ecke Friedhofstraße/Jahnstraße angehalten, die Insassen stiegen kurz aus. Als sie etwa zehn Minuten später zurückkehrten, standen die Türen auf und das in im Fahrzeug liegende Mobiltelefon war weg. (cris)

