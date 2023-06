Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Leussow (ots)

Auf der Landesstraße 04 zwischen Leussow und Tewswoos ist am Montagmittag ein Autofahrer mit seinem PKW gegen einen Baum geprallt. Der 79-jährige Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 79-Jährige ausgangs einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort prallte das Auto anschließend frontal gegen einen Baum. Der Verunglückte konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die Landestraße für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

