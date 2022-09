Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mehrere Personen geraten aneinander - Polizei ermittelt

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren teils alkoholisierten Personen ist es am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in einem Kreisverkehr in der Binger Straße gekommen. Aus noch ungeklärten Gründen gerieten mindestens sechs Männer im Alter zwischen 22 und 34 Jahren in Streit, der im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten überging. Während der körperlichen Auseinandersetzung soll eine Person mit einem Stein auf zwei der Männer eingeschlagen haben, die weiteren Beteiligten schlugen offenbar mit Händen und Fäusten aufeinander ein. Mindestens vier Personen wurden verletzt, drei Verletzte wurden mit mehreren Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen alle Beteiligten und versucht derzeit, den genauen Tathergang zu rekonstruieren.

Sigmaringen

Betrunkener läuft auf Fahrbahn und greift Polizeibeamte an

Einen 67 Jahre alten Mann haben Polizeibeamte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in Gewahrsam genommen, nachdem dieser in stark alkoholisiertem Zustand auf der Fahrbahn der Binger Straße herumtorkelte. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen trat der 67-Jährige in Richtung der Beamten und verletzte beide leicht. Den Rest der Nacht musste der Mann in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommen nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie die Rechnung der unfreiwilligen Übernachtung zu.

Pfullendorf

Nach Unfall mit Kind sucht Polizei Verursacherin

Nachdem eine bislang unbekannte Autofahrerin am Montag kurz nach 12 Uhr in der Gartenstraße mit ihrem Fahrzeug ein Kind leicht touchiert hat, sucht die Polizei nun nach der Frau. Das 11-jährige Mädchen war vom Gehsteig auf die Fahrbahn getreten und von der Autofahrerin am Bein berührt worden. Die Frau stoppte ihren silbernen Wagen und sprach mit dem Kind. Nachdem das Mädchen unter Schock zunächst angab, nicht verletzt zu sein, kam im Nachhinein doch eine Beinverletzung zutage. Zeugen des Unfalls, die Hinweise zu der etwa 20 bis 30 Jahre alten Autofahrerin, die eine Brille und einen Pferdeschwanz getragen haben soll, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Pfullendorf

Pkw gerät in Brand

Zu einem brennenden Fahrzeug wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in die Straße "Hesselbühl" gerufen. Die Wehrleute konnten den VW rasch löschen. Die Polizei vermutet als Ursache einen technischen Defekt im Motorraum, da die Fahrerin kurz vor Ausbruch des Feuers während der Fahrt Brandgeruch wahrnahm und den Wagen geistesgegenwärtig auf einem Parkplatz abstellte. Personen wurden nicht verletzt.

Wald

Sicherungskasten brennt

In einem Imbissladen in der Hohenzollernstraße ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr ein Sicherungskasten in Brand geraten. Ein Nachbar löschte den Kasten noch vor Eintreffen der Feuerwehr, weshalb die Wehrleute im Anschluss das Gebäude lüfteten. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro beziffert. Die Polizei schließt nicht aus, dass bei Reinigungsarbeiten Wasser in den Sicherungskasten gelangt und dadurch ein Kurzschluss entstanden sein könnte. Die Ermittlungen dauern an.

