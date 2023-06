Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt - BAB 24 voll gesperrt

Suckow/ Stolpe (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 24 nahe der Anschlussstelle Suckow ist am frühen Montagnachmittag ein 56-jähriger Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein LKW-Fahrer, der in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war, in einer Baustelle plötzlich die Kontrolle über das LKW-Gespann verloren haben und mit dem Fahrzeug dann gegen Baustellenabsperrungen geprallt sein. Dabei lösten sich weiteren vorläufigen Erkenntnissen zufolge zwei Container von der Ladefläche des LKW, wobei ein Container über die Mittelschutzplanke geschleudert wurde und auf die Richtungsfahrbahn Berlin fiel, auf der zu diesem Zeitpunkt der Motorradfahrer unterwegs war. Derzeit ist noch unklar, ob der Motorradfahrer mit seiner Maschine direkt gegen den Container prallte oder ob er möglicherweise bei einem versuchten Ausweichmanöver stürzte. Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Polizei im Zuge der Ermittlungen einen technischen Gutachter eingesetzt, der die Unfallstelle zur Stunde untersucht. Der lebensbedrohlich verletzte Motorradfahrer wurde kurz nach dem Vorfall mit einem Rettungshubschrauber in das Schweriner Krankenhaus geflogen. Im Zuge der Unfallaufnahme ist der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Suckow und Putlitz seit ca. 14 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. (Stand der bisherigen Erkenntnisse: 15:30 Uhr).

