POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet - Unfall mit zwei beteiligten PKW - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in der Käfertaler Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 55-jähriger Fahrer eines VWs fuhr von einem Grundstück in den fließenden Verkehr auf die Käfertaler Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 35-jährigen Opelfahrerin. In Folge des Unfalls wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim. Gegen den Fahrer des VWs wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

