POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet - Unfall mit zwei beteiligten PKW. PM 1

Mannheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein am Pfalzplatz abgestelltes Pedelec. Nach ersten Erkenntnissen wurde das sichernde Kettenschloss mit einem Trennschleifer durchschnitten. Anschließend flüchtete der Täter auf dem Pedelec in Richtung Meeräckerplatz. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. ...

