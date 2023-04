Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dieb flüchtet mit hochwertigem Pedelec - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein am Pfalzplatz abgestelltes Pedelec. Nach ersten Erkenntnissen wurde das sichernde Kettenschloss mit einem Trennschleifer durchschnitten. Anschließend flüchtete der Täter auf dem Pedelec in Richtung Meeräckerplatz. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Diesem fielen eine dunkle Bekleidung, eine schwarze Strickmütze und ein schwarzer Rucksack an dem Dieb auf.

Entwendet wurde ein schwarzes Pedelec des Herstellers KTM, Modell Macina Sport im Wert von knapp 3300 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell