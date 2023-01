Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Werner-von-Siemens-Straße/Einbruch in Werkstoffhof

Coesfeld (ots)

Ein offen stehendes Fenster machte einen Mitarbeiter des Bauhofs auf zwei mutmaßlich Einbrecher aufmerksam. Am Freitag (6.1.) bemerkte der Mitarbeiter zwei männliche Personen, die vom Gelände in Richtung Carl-Benz-Straße flüchteten. Bei einer Nachschau konnte er feststellen, dass am offenen Fenster Einbruchsspuren vorhanden waren. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten Schreibtischschubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut konnten bei der Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden. Personenbeschreibung: ca. 180 cm groß, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke; ca. 170 cm große, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einer blauen Jacke Einer der beiden Tatverdächtigen humpelte. Die Beobachtungszeit war um 14.40 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

