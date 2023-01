POL-COE: Dülmen, Charleville-Mezieres-Platz/ Kunstskulptur beschädigt

Coesfeld (ots) - In mindestens fünf geparkte Autos brach ein bislang unbekannter Täter in Dülmen (An der Steinkuhle, Riedweg, Wagnerstraße, Mauritiusstraße, Burgplatz) am Wochenende ein. Hierzu schlug er jeweils die Seitenscheiben der Autos ein und suchte nach Diebesgut im Inneren der Fahrzeuge. In zwei Fällen ...

