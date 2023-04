POL-PDLU: Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 03:00 Uhr und 03:15 Uhr brachen unbekannte Täter eine Seitentür zum Gebäude in der Butenschönstraße auf. Im Innern durchsuchten sie Räume und verwüsteten das dort befindliche Büro. Entwendet wurde ein Mobiltelefon und es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10000 Euro. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter ...

