Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Straßenverkehrsgefährdung durch Porschefahrer auf der B39 endet mit Sicherstellung von Führerschein und PKW

Hanhofen (ots)

Am 11.04.2023 gegen 12:00 Uhr befuhren Beamte der Polizei Speyer die B39 von Hanhofen kommend in Richtung Speyer. Die Beamten stellten dabei fest, dass ein Porschefahrer mehrere entgegenkommende Fahrzeuge überholte und auf den Streifenwagen zufuhr. Der 80-Jährige Fahrer überholte mit hoher Geschwindigkeit und die Beamten mussten eine Vollbremsung bis zum Stillstand bei gleichzeitigem Ausweichen nach rechts an den Fahrbahnrand vornehmen. Nur wenige Meter vor dem stehenden Streifenwagen beendete der entgegenkommende Porschefahrer sein Überholmanöver und zog wieder auf seine Richtungsfahrbahn zurück. Zwei der in dieselbe Richtung wie der Porsche fahrende Pkw mussten ebenfalls abbremsen, um eine Kollision mit dem einscherenden Porsche zu verhindern. Auch nach dem Passieren des Streifenwagens startete der Porsche erneut einen Überholvorgang und überholte einen dritten Pkw. Die Beamten wendeten und nahmen die Verfolgung unter zu Hilfenahme der Sonder- und Wegerechte auf. Auf Höhe der Unterführung Hanhofen-Ost konnte zum Porsche aufgeschlossen und dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 80-Jährige zeigte sich sofort aufbrausend und uneinsichtig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein sichergestellt. Auch das Fahrzeug stellten die Beamten präventiv sicher.

Die Polizei Speyer bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das geschilderte Fahrverhalten gefährdet oder geschädigt wurden und Zeugen, sich telefonisch unter der 06232 - 1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell