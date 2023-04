Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung auf Parkplatz

Neuhofen (ots)

Am 09.04.2023, gegen 20:45 Uhr, wurde eine Schlägerei auf dem Parkplatz nahe des Kiosks an der Schlicht gemeldet. Noch während des Telefonats wurde mitgeteilt, dass sich die Sache erledigt habe. Auf dem Parkplatz konnte anhand des Anrufers und Passanten eruiert werden, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Eine Person wäre geschlagen und gewürgt worden. Daraufhin entfernte sich eine Personengruppe mit einem vermutlich weißen PKW. Auch andere Beteiligte waren nicht mehr vor Ort. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung mit unbekannten Täter und unbekannten Geschädigten eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell