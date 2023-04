Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht nach Kollision mit PKW

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:50 Uhr, musste ein 62-jähriger PKW-Fahrer in der Ludwigshafener Straße, Höhe Friedrich-Ebert-Straße, verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, unbekannter Fahrer (ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,70m groß, dunkle Haare, 3-Tage-Bart) eines vermutlichen E-Bike (schwarz mit einer Satteltasche) fuhr auf das Heck des stehenden PKW auf. Hiernach unterhielten sich die beiden Herren kurz und der Unbekannte setzte seine Fahrt, ohne Nennung seiner Personalien fort. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtenden Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

